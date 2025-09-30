2014年7月、宇都宮市の認可外保育施設で当時生後9か月だった乳児が死亡した事件をめぐって、再発防止策の検討などを行う検証委員会を設置する条例案がきょう（30日）宇都宮市議会で可決されました。この事件は2014年7月、宇都宮市の認可外保育園「といず」に通う当時生後9か月だった乳児が熱中症で死亡したもので、元施設長は発熱などの症状があったにもかかわらず放置して死亡させた罪で懲役10年が確定しています。宇都宮市議会は