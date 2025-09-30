ドジャースのムーキーベッツ選手が日本時間10月1日に行われるポストシーズン前にチームを振り返り、自身の抱負を語りました。ナ・リーグ西地区を首位で突破したドジャースは初戦レッズと対戦。ポストシーズンへ向けて投手陣の評価について「今は先発投手が4、5人います。だから間違いなく層が厚くなりました。みんなよく投げてくれているし、互いに影響し合っています」と絶賛しました。さらにペナントを終え、146得点、長打率.622