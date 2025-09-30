一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が29日、インスタグラムを更新。趣味でボトルシップ製作を再開したと明かした。「久々にボトルシップを作りました。指の震えや力の入れづらい症状があったので、2年ぐらいボトルシップ製作は控えていたのですが(ノコギリや小刀で怪我したり変な気を起こさないためにも)、やっと挑戦できました...!!少しずつ感覚を取り戻せて、ちゃんと完