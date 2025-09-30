元キックボクサーの魔裟斗（46）が30日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に結婚19年目の妻で女優の矢沢心（44）と生出演。妻のパーソナルトレーナーを務めるワケを明かした。魔裟斗が引退をしてからの夫婦生活を聞かれると、矢沢は「今は夫のスケジュールの中に私のトレーニングも一緒に組み込まれている」と言い、魔裟斗が「僕がジムに連れて行き、僕がパーソナルトレーナーになっているんで。鍛えてる」と説明