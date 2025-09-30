女優の上白石萌歌（25）30日、都内で映画「トリツカレ男」（11月7日公開）プレミア上映会に登壇し、夢中になっていることについて語った。いしいしんじ氏の同名小説をアニメーション映画化した、ミュージカル仕立てのラブストーリー。何かに夢中になると他のことが目に入らなくなってしまう「トリツカレ男」のジュゼッペ（佐野晶哉）が、風船売りの女の子ペチカ（上白石萌歌）のために、これまでとりつかれてきた数々の技を使って