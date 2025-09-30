2025年9月26日～9月28日まで、計4日間にわたって開催された『東京ゲームショウ2025』（TGS2025）。同イベントではジャンルを問わず、さまざまな新作ゲームの試遊コーナーが設けられている。その中でも、ビジネスデー初日から来場者の熱視線を浴びていたのが、基本プレイ無料（予定）の新作オープンワールドRPG『無限大ANANTA』だ。 （関連：【画像】NetEase Games傘下のNaked