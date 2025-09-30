クマの出没が相次ぐ県内。村上市では30日朝、クマ1頭が住宅のガラスを割って家の中に入り込む被害がありました。山に限らずクマと遭遇するおそれが高まる中、対策グッズの需要が高まっていますクマが侵入したのは住宅の中。〈住人〉「私のところにきて『クマがいる』と。まさか入ってくるとは思わない」（リポート）「クマはこちらの玄関の一番左側のガラスを割って中に入ったということです」 クマが現れたのは村上市塩