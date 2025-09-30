《9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました》9月30日、タレントの中川翔子がXで双子の出産を報告。《小さな、力強い命たちを 人生かけて守っていきたいと 心から思います》と決意するとともに、《二人ともギュッと指を 握ってくれました 可愛すぎる、、！》と喜びも綴った。母子3人がともに横たわる写真が添えられたポストには、《おめでとうございます！》