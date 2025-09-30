ブンデスリーガの第５節、日本代表MF堂安律がプレーするフランクフルトは、日本代表FW町野修斗が所属するボルシアMGとのアウェーで対戦。６−４という驚きのスコアで撃ち合いを制した。60分過ぎまでは、フランクフルトの一方的な展開だった。２失点目を喫してから守備バランスが完全に崩壊したボルシアMGに対し、堂安らが相手の抵抗をほとんど受けることなく、軽々とボールをゴール前へと運び、やすやすと得点を重ねていく。