※10月8日、東証スタンダードに上場予定のサイプレス・ホールディングス [東証Ｓ]は30日、公開価格を発表した。 ●サイプレス・ホールディングス 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：10月8日 事業内容：飲食事業を営むグループ会社の経営管理及び これに付帯する一切の業務 公開価格：710円 仮条件：690円～710円 想定発行価格：780円