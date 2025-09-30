●ＮＥ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：11月4日 事業内容：SaaS型EC支援プラットフォーム「ネクストエンジン」の運営、 ECコンサルティング事業、ふるさと納税支援等地方創生事業 仮条件決定日：10月15日 想定発行価格：730円 上場時発行済み株式数：1650万1001株 公募：50万株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限7万5000株 ブックビ