エジプトで行方不明になったと報じられた21歳の中国人女性が、実はサイバー詐欺に関与した疑いで逮捕されていたことが判明し、中国のインターネット上では「まさかの展開」「悪人だったなんて」などと衝撃が走った。中国メディアの観察者網などによると、エジプト内務省は29日、この女が中国人3人を含む8人からなるサイバー詐欺グループの一員として法的手続きに従い逮捕されたことを明らかにした。グループは主に中国人をだまして