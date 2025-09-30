9月30日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更――――――――――― ギグワークス [東証Ｓ]決算月【10月】9/30発表 毎年10月末時点で1000株以上を保有する株主に対し、3000円分のデジタルギフトを追加で贈呈する。また、既存優待である日本直販クーポンの割引率を30％→20％に変更する。 Ｈａｍｅｅ [東