子どもって何度声をかけても、注意をしても聞いてくれないことって多いですよね。何度も何度も同じ言葉を繰り返し、疲れてしまっている親御さんも多いのではないでしょうか？ そんな“聞いてくれない息子”からの予想外の発言から解決策が見えて……？ 筆者の友人A子さんのお話です。 話を聞かない息子 「話は聞いていたのかもしれない。でも、話している内容を理解して、きちんと実行しないと意味がないんだよ」という