個人献金をめぐる問題で熊本市の大西一史市長が反論です。大西市長は30日に熊本市の政治倫理審査会に出席し、「手続きに問題はなかった」と述べました。 この問題は大西市長の政治資金管理団体の収支報告書に記載された個人献金の住所欄の一部に、企業団体の住所が書かれていたものです。市民団体は「市の政治倫理条例に違反している」と指摘しています。熊本市の政治倫理審査会は30日に大西市長に出席を求め、直接意見を聞きま