お笑いトリオ「パンサー」が30日、公式Xを更新。お笑いコンビ「ジャングルポケット」とユニット「ジャパン」を結成し、12月にコラボライブを開催すると発表した。パンサーのXで「ジャングルポケットとパンサーのユニット「ジャパン」がコントライブを開催します！」と報告。12月5日にルミネ the よしもとでライブを開催することも発表した。なお「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二は参加しない。前日29日に、同