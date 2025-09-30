自民党総裁選（１０月４日投開票）で３０日、政策討論会が行われた。国民から集めた質問を候補者にぶつけるという企画となっている。外国人政策や社会保障の問題についての硬派な質問がある中で、候補者の人柄を知るためとして「最近、家族に怒られたエピソードを教えてください」という質問が出た。トップバッターの小林鷹之元経済安全保障担当相は「どこまで答えていいのか迷う」としながら、２、３日前に中学生の長女から