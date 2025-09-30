今年もこの季節がやってきた！【マクドナルド】の「月見バーガー」は、毎年楽しみにしている人も多いのでは？ もう何回か食べたという人もいるかも。今回は、すき焼きフィリングをプラスした新商品をご紹介します。 ワンランク上の月見バーガー！？ 100%ビーフパティ・たまご・スモークベーコン・トマトクリーミーソースを合わせた「月見バーガー