シロカは、業界最軽量クラスの軽さとパワフルな吸引力を備えたコードレススティック型掃除機「紙パック式 かるピカ パワー」を2025年10月25日に発売します。実売価格はスタンド付きのSV-SK371が2万2800円、スタンド無しのSV-SK351が1万9800円（税込）。 「紙パック式 かるピカ パワー」 記事のポイント 一時期は紙パック不要のサイクロン式掃除機が人気となっていましたが、「やっぱり紙パック式の手軽さもよかった」と