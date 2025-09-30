いわゆる「飯塚事件」の再審＝裁判のやり直しをめぐり30日、福岡高裁での審理が終結しました。2026年3月までに、再審を開始するかどうかについて決定が出される見通しとなりました。 1992年に福岡県飯塚市の女児2人が殺害された「飯塚事件」をめぐっては、すでに死刑が執行された久間三千年（くま・みちとし）元死刑囚（当時70）の妻が、2回目の再審請求を申し立てています。福岡高裁で行われた三者協議では、弁護団が「裁判所