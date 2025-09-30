モデルのpeco（ぺこ）さんが2025年9月29日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、元夫でタレント・ryuchellさん（享年27）の誕生日を祝福した。また、7歳の息子が骨折した経緯についても説明している。「本人は元気もりもりです！」ストーリーズで、ryuchellさんの誕生日を祝福するメッセージを伝えたpecoさん。息子が紙に「Thank you for being my dad!」（パパでいてくれてありがとう）と書き、「わたしが涙ほろりして