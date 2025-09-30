モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優さん（26）が2025年9月27日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つタイトなドレス姿を披露した。「あたしはオレンジに」みちょぱさんは、「地元の友達の結婚式」に出席したことを報告し、タイトなドレスを着こなす結婚式コーデやアップショットを投稿。「みんなで服の色決めてあたしはオレンジに」と説明し、「会場からドレスコードから何から何までらしさ全開で幸すぎ