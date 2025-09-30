福岡県田川市のセメント工場で男性作業員2人がセメントの下敷きになり、1人が死亡しました。警察によりますと、30日午前11時ごろ、福岡県田川市弓削田の「麻生セメント」の工場で、サイロ内にいた男性作業員2人がセメントの下敷きになり、病院に搬送されました。このうち、北九州市八幡西区の波多野克二さん（46）は、搬送先の病院でおよそ3時間後に死亡が確認されました。もう1人の36歳の作業員の男性は右腕をねんざする軽いケガ