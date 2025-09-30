7月に女優・川口葵との結婚を発表した格闘家の武尊が30日、自身のインスタグラムを更新し、同じ「K-1 」元王者の魔裟斗と共にテレビ番組で夫婦共演を果たしたことを報告した。【写真】武尊、魔裟斗との2ショットのほか、夫婦の4ショットも公開この日、武尊はお昼の生放送番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に妻の川口、そして「K-1 MAX」元王者、“反逆のカリスマ”こと魔裟斗とその妻、矢沢心と共演を果たした。武尊は「今日