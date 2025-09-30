◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人の田中将大投手が日米通算２００勝をかけて先発し、６回４安打２失点。移籍後最長タイの６回を投げきり、勝利投手の権利を持って降板した。６回に回ってきた打席で代打を送られた。右腕は先頭の岡林に中前打を打たれるも、続く細川を初球で中飛に打ち取った。１死一塁とすると、上林を二ゴロに抑えて２死二塁とし、４番のボスラーを中飛に抑えて得点を許さなかっ