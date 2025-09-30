食欲の秋、信州の秋と言えば、やはりこれがないと始まりませんよね！出遅れていた秋の味覚の王様「マツタケ」が、店頭に並び始めました。気になる今年の出来は…。信州にやっと訪れたこの季節。秋の味覚の王様、マツタケ！下伊那郡豊丘村にある道の駅では、例年よりも半月ほど遅れ今月26日からようやく入荷が始まりました。その価格はというと…。出荷した人は「たけえなぁ、みんな！」納品に訪れた人も驚く、1パックおよそ3800円