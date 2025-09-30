◇プロ野球セ・リーグ巨人-中日（30日、東京ドーム）巨人の田中将大投手が6回2失点の投球をみせ、阿部慎之助監督と笑顔でグータッチをしました。日米通算200勝へ向け、今季ラストチャレンジとなるマウンドに上がった田中投手。初回に先頭の岡林勇希選手からヒットを許しますが、後続を打ち取り、ガッツポーズが飛び出します。直後の攻撃では、中山礼都選手の2点タイムリーなど、4本の安打で3点の先取。大きな援護を受けます。し