◇練習試合ソフトバンク3軍8―0BCL選抜（2025年9月30日タマスタ筑後）ソフトバンクの石見颯真内野手（19）が「1番・遊撃手」で3軍戦にスタメン出場。4打数3安打の大活躍だった。「気持ちで打てました。2軍で出られなかったので、頑張らないといけないな、と思っています」今月28日まで行われたウエスタン・リーグは、最終戦まで優勝チームが決まらない大接戦だった。最後のカードは、2位中日とのナゴヤ球場での直接対