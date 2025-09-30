今年収穫された県産米の1等比率は、先月8月末の時点で早生品種のてんたかくが96％に達し、収穫初期のコシヒカリは67％で去年とほぼ同じ水準です。農林水産省がきょう発表した先月末時点のコメの品質検査の結果では、県産米のうち早生品種のてんたかくは、見た目の品質が最も良い1等が96.5％で、去年の同じ時期の94.2％をさらに上回りました。また、県産コシヒカリは先月末時点で1等が67.2％でした。今年は猛暑や雨の少なさによる影