¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿Ì¡²è¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù¤òÆÉ¤à¡Öº£Æü¤ËËþÂ­¤Ç¤­¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ìë¤Õ¤«¤·¤·¤Æ¤ß¤í¤è¡£¾¯Ç¯¡×ÉÔÌ²¤Î¾¯Ç¯¤È¡¢²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿Èþ¾¯½÷µÛ·ìµ´¤¬¿¼Ìë¤Ë½Ð²ñ¤¦¿¿ÌëÃæ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ß¡¼¥Ä¥¬¡¼¥ë¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù¡Ê¥³¥È¥ä¥Þ/¾®³Ø´Û¡Ë¤Ï¡¢Âè68²ó¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¤Î¾¯Ç¯¸þ¤±ÉôÌç¼õ¾Þ¡¢Á´20´¬¤ÇÎß·×570ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿ËÜÊÔ´°·ë¤«¤é1Ç¯È¾¸å¤òÉÁ¤¤¤¿¿·ºî¥¹¥È