狩野英孝さんが、自身のYouTubeチャンネルに『ふりかけの食べ比べをしたら泣けてきた』という動画を更新。動画では、ごはんのお供として定番の“ふりかけ”を数種類食べ比べ、それぞれの味の感想を語る様子が公開されました。今回は、狩野さんがそのアイデアに驚きを見せた“変わり種ふりかけ”を紹介します！【関連】コーヒー好き必見♪狩野英孝が「すっげぇこれ」と絶賛したブルボン大人のお菓子「たまらない！」狩野さんが、「