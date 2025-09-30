新潟市が計画する液状化対策工事についてです。住民の費用負担をめぐり中原市長は世帯の収入などに応じた軽減策を検討していることを明らかにしました。新潟市は能登半島地震で被害が大きかった西区と江南区の計250ヘクタールで液状化対策工事を検討しています。そのうち維持管理費の一部が住民負担になることについて、住民からは負担をなくすよう求める声が上がっています。中原市長は9月30日の会見で、経済的な理由で費用