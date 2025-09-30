去年11月以降、不在の状態だった三笠宮家の当主が30日、決まりました。そこで、「三笠宮家の当主決定で今後は？」をテーマに宮内庁担当キャップの加納美也子・日本テレビ解説委員が解説します。■1935年に創設三笠宮家とは30日午前、宮内庁で皇室経済会議が開かれました。皇室の財産などに関する重要事項を審議する会議で、石破総理大臣や衆・参議院の議長らが集まりました。この会議では、𥶡仁親王妃信子さまと長女の彬