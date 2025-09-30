Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉が３０日、都内で行われたミュージカルアニメ―ションの映画「トリツカレ男」（郄橋渉監督、１１月７日公開）のプレミア上映会に登壇し、歌唱パフォーマンスを披露した。長年愛されている、いしいしんじさんによる同名小説を原作とする同作。ハートフルでちょっぴり切ない、ラブストーリー。主人公・ジュゼッペの声優を務める佐野は「この映画にトリツカレる準備は出来てますか？」と呼びか