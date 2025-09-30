コメを安価で販売すると装い、実際には発送しない偽サイトに関する相談が相次いでいるとして、消費者庁は３０日、三つのサイト名を公表した。公表されたサイトは「お米の定期便」「期間限定でサイト全体が６０％オフ」「令和６年産（２０２４年産）新米あります」。サイトでは、北海道産ゆめぴりか５キロ・グラムが１３０２円などと大幅に割引されたかのように表示していたが、消費者が注文して代金を払ってもコメは届かなかっ