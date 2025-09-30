「巨人−中日」（３０日、東京ドーム）巨人・阿部監督が五回、先頭のキャベッジがこの日３本目の安打となる右前打を放つと、すかさず代走・オコエを送り込む采配に打って出た。まだ１点リードの五回で、確実にキャベッジに４打席目以降が巡る状況ではあった。それでもキャベッジは初回、三回といずれも岡本の打球に対する判断を誤って得点に結びつけられなかった場面が続いていた。この日は既に順位が確定し、焦点は田中将