5月から始動したAぇ! groupの連載「Aぇ! 男たち」。第5回は、表現や音への愛を込めた演奏&ダンスが魅力の、草間リチャード敬太さんが登場します。Aぇ! groupの連載「Aぇ! 男たち」は、メンバーに合わせたファッションテーマを設け、フォトグラファーやスタイリストによって新しい魅力を発掘する「Aぇ! SHOOTING」、個性を表すような特定のテーマについて深く語ってもらう「Aぇ! TALK ROOM」、いろいろなカルチャーにトライする