今年7月から新たな経営者を募集していた入善町唯一の銭湯「観音湯」の新たな経営者が決まりました。創業67年、入善町にたった一つ残る銭湯「観音湯」。その経営をあすから任されるのは、富山市にある立山鉱泉を経営する中平昇吾さん（37）です。1958年に創業したこの銭湯は2018年に一度は廃業しましたが、町の若手経営者で作る合同会社「善商」が「観音湯」を次の世代に残したいという思いで2020年に復活させ、これまで経営を続け