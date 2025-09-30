今年4月に行われた全国学力テストで富山県は正答率が小学生の理科で全国1位となるなど小学生、中学生ともに全国で上位となりました。全国学力テストは、小学6年生と中学3年生を対象に文部科学省が学力や学習状況を把握するために行っています。県内では4月に小学校173校でおよそ7200人が国語・算数・理科の試験に、中学校は80校でおよそ7200人が国語・数学・理科の試験に臨みました。KNBの集計では、富山県の全国都道府県での順位