5人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉、上白石萌歌が9月30日、アニメ映画『トリツカレ男』プレミア上映会に共演の柿澤勇人、主題歌「ファンファーレ」を担当するAwesome City Club（atagi、PORIN、モリシー）が参加した。【全身ショット】身長差にキュン！ジャケット姿で登場した佐野晶哉今作はいしいしんじ氏による『トリツカレ男』（新潮文庫刊）が映画化。何かに夢中になると、他のことは一切見えなくなってしまうことから