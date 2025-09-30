能登半島地震で液状化の被害を受けた射水市の港町地区の住民がきょう、市に対して液状化対策の費用をすべて公費でまかなうよう要望書を提出しました。射水市の港町地区の住民ら4人は射水市役所を訪れ、夏野市長に要望書を手渡しました。要望書では液状化対策費をすべて公費でまかなうことに加え、避難所機能を備えた防災・減災公営住宅の建設も求めています。液状化の被害を受けた港町地区では、再発防止策として地下水位を下げる