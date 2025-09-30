外国人配信者が列車の乗客を突き飛ばした動画。さらにはカラオケ店に向けて花火を乱射。日本で悪質な行為に及んだ外国人配信者に今、SNSで批判が殺到している。外国人配信者：今すぐ侵入しよう！なんてクレイジーなんだ。注意した男性を突き飛ばし…問題の動画が配信されたとみられるのは9月22日。スペインから来たという外国人男性が列車内の“優先席”に座り、ライブ配信を始めた。すると後ろに座っていた乗客の男性が近寄ってい