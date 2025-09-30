県議会はきょう、核兵器廃絶に向けて主導権を発揮するよう日本政府に求める意見書を採択しました。戦後80年の節目に全会一致での採択です。県議会9月定例会最終日のきょう、全会派を代表して議会運営委員会が意見書を提案しました。議会運営委員会針山健史副委員長「唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けて、一層のイニシアチブを発揮されるよう強く要望する」採決の結果、全会一致で意見書の採択を決めました。