村上春樹さんイタリアと日本との交流を進める「伊日財団」（ローマ）は30日までに、イタリアで出版された優れた日本文学に贈る第4回日伊ことばの架け橋賞に、村上春樹さん（76）の「街とその不確かな壁」を選んだと発表した。10月8日に東京都内で授賞式が行われ、村上さんも出席する予定。翻訳したアントニエッタ・パストーレさんとの共同受賞。同書は2023年に刊行された村上さんの最新長編で、24年にイタリア語訳が出版された