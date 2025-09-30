暗闇に浮かぶ、ライトアップされた橋。中国で28日に開通した、“世界一の高さ”とされる花江峡谷大橋です。場所は中国の南に位置する貴州省の山岳地帯。中国メディアによると、全長は2890メートルで山岳地帯に架かったつり橋としては世界最長。また、水面から橋までの高さが625メートルで、こちらも世界一の高さとなり、高さと長さの両方で世界記録を更新したとしています。開通を祝うイベントでは、ウィングスーツに身を包んだジ