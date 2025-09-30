俳優の松坂桃李さんと染谷将太さんが劇場アニメ『ひゃくえむ。』公開御礼舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【 松坂桃李 】1シーンのみに総作画枚数9800枚に驚き「あの雨のシーンだけで1年ですよ。すごくないですか？狂気ですよね」【 染谷将太 】公開後の反響について松坂さんは “普段連絡くれないような方が感想をくれた。「実写を見ているような感覚に陥った」って聞いたときは嬉しかった” と話しました。染谷さん