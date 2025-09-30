介護費用の推移介護保険からの給付や利用者負担を含めた2024年度の介護費用は11兆9381億円で過去最多を更新した。前年度比3.7％増。高齢化による利用者の増加や、サービス提供事業者が受け取る介護報酬が24年度にプラス改定されたことも押し上げ要因となった。厚生労働省が30日発表した。集計を始めた01年度の4兆3782億円から約2.7倍に膨らんだ。介護費用のうち、要介護認定を受けて利用する介護サービス分は11兆6179億円、