国から公設秘書の給与など約８２８万円をだまし取ったとして、東京地検特捜部は３０日、前参院議員の石井章容疑者（６８）（日本維新の会を除名、議員辞職）と石井容疑者の事務所スタッフだった大川香留（かある）容疑者（６０）を詐欺罪で東京地裁に在宅起訴した。秘書の名義を貸した石井容疑者の親族男性については、関与を認定した上で、従属的だったとして不起訴（起訴猶予）とした。起訴状などによると、石井、大川両容疑