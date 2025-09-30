歌舞伎俳優中村勘九郎、七之助らが所属する芸能事務所「ファーンウッド」の特別顧問で、今年3月4日に79歳で亡くなった田中亨さんを「偲ぶ会」が30日、東京・浅草公会堂で営まれ、歌舞伎、芸能、劇場関係者ら約500人が参列した。以下、主な参列者永島敏行、江川卓、青木功、串田和美、笹野高史、野田秀樹、渡辺えり、坂東彌十郎、中村芝翫、片岡亀蔵、澤村精四郎、安孫子正（敬称略）