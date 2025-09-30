Photo: Yuhei Tokimatsu バッグの底にいつの間にか溜まる、糸くずやホコリ、砂。中身を全部出して掃除するほどでもないけれど、見て見ぬふりもしたくない--。そんな宙ぶらりんな悩みを、ザウバークーゲル「お掃除ボール」（税込1,760円）が解決してくれた。仕組みはシンプル、効果はしっかり Photo: Yuhei Tokimatsu